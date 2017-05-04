Приговором суда самарский адвокат Нина Бурыкина осуждена за дачу взятки должностному лицу.

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Судом установлено, что Бурыкина, представляя интересы своего подзащитного, передала лично взятку (212000 рублей) судебному приставу-исполнителю за составление 106 фиктивных актов о совершении исполнительских действий, после чего была задержана на месте происшествия сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области.В судебном заседании Бурыкина вину не признала, пояснив, что денежные средства передала судебному приставу-исполнителю в результате вымогательства взятки с его стороны.Суд с учетом мнения прокурора, признал подсудимую виновной, назначив ей наказание, принимая во внимание хроническое заболевание, в виде лишения свободы сроком 5 лет без штрафа, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, без дополнительных видов наказания, сообщает пресс-служба блпрокуратуры.