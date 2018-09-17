Приговор бывшему директору гимназии №1 будет обжалован прокуратурой

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Приговор экс-директору самарской гимназии №1 Любови Картамышевой будет обжалован, так как не устраивает прокуратуру."Мы собираемся направить мотивированную жалобу, после того, как получим приговор суда", - сообщила "ВК" помощник прокурора Самарской области по связям со СМИ Наталья Цой.Напомним, в августе прошлого года тогда еще директор гимназии №1 Любовь Картамышева приняла в своем кабинете маму двух девочек-близняшек. Последние должны были быть переведены в гимназию. Гостья передала Картамышевой 200 тыс. рублей - это засняла заранее установленная силовиками в кабинете видеокамера.Как сообщали следователи, всего Картамышева получила от мамы новоиспеченных учениц 800 тыс. рублей - тремя траншами. По версии следствия, такой была цена поступления девочек в гимназию. Было возбуждено уголовное дело «Вымогательство и получение взятки».Прокуратура просила приговорить Картамышеву к семи годам лишения свободы.Сама Картамышева получение денег не отрицала. Но утверждала, что деньги не вымогала и брала их не для того, чтобы потратить на себя. По словам Картамышевой, мама девочек сама хотела оказать спонсорскую помощь. А гимназии как раз требовался ремонт крыши бассейна.Суд решил, что Картамышева деньги не присваивала, и переквалифицировал статью обвинения на «Злоупотребление должностными полномочиями». Экс-директора приговорили к штрафу 80 тыс. рублей. Но поскольку какое-то время она находилась под стражей, женщину освободили и от уплаты штрафа.