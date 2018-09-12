Президент нотариальной палаты заблокировала 20 млн рублей в Газбанке

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Однако ей в этом требовании отказали на том основании, что вносить изменения в конкурсную массу может лишь управляющий банкротством кредитной организации, и порекомендовали Николаевой обратиться в банк после введения в отношении Газбанка конкурсного производства.Нотариус, не согласившись ждать, потребовала вернуть деньги в судебном порядке. Суд в конце августа поддержал требованием Николаевой и арестовал 20 млн рублей находящихся на счетах Газбанка.