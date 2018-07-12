Преподавателю тольяттинского политехнического колледжа грозит до 8 лет колонии за взятку
12 июля 2018 16:34
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Преподаватель попала под полицейскую кампанию по выявлению коррупционеров в учебных заведениях среднего профессионального звена.
За возможную взятку в 12 тысяч ей грозит до 8 лет колонии, передает «СО» ОНЛАЙН.
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