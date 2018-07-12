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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Преподавателю тольяттинского политехнического колледжа грозит до 8 лет колонии за взятку

12 июля 2018 16:34
116
Преподавателю тольяттинского политехнического колледжа грозит до 8 лет колонии за взятку.

Преподаватель попала под полицейскую кампанию по выявлению коррупционеров в учебных заведениях среднего профессионального звена.

За возможную взятку в 12 тысяч ей грозит до 8 лет колонии, передает «СО» ОНЛАЙН
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Комментарии



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