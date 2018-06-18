Предприниматель был приговорен к четырем годам заключения за хищение около 70 млрд рублей
18 июня 2018 20:08
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«Он в больнице при колонии скончался. Он себя почувствовал плохо, его перевели в больницу. Я сейчас не буду комментировать [причины смерти], потому что документы еще не получены, вскрытие сегодня. Пока только эта информация», — заявил Соломенный, добавив, что бизнесмен «скончался от болезни». «Данных о насильственной смерти нет», — пояснил Соломенный.
Смерть Мальчевского РБК подтвердили также в национальном конном парке «Русь», ранее принадлежавшем структурам предпринимателя.
«Да, он умер 16 числа», — сообщила сотрудница парка, не уточнив деталей по месту и дате похорон и информации о причинах смерти.
В пресс-службе УФСИН России по Рязанской области РБК сообщили, что Мальчевский обратился в медчасть колонии 13 июня с жалобами на плохое самочувствие. «При осмотре следов насилия или отравления обнаружено не было», — заявили в пресс-службе. «В тот же день в срочном порядке осужденный Мальчевский был госпитализирован в Рязанскую областную клиническую больницу. Однако состояние больного не улучшилось. 16 июня он скончался», — добавили в УФСИН.
Основатель Мособлбанка был осужден в 2016 году. Измайловский районный суд Москвы приговорил его к четырем годам колонии общего режима, признав виновным по делу о хищении денежных средств в особо крупном размере. По данным Генпрокуратуры, топ-менеджеры кредитной организации вывели из банка 68 млрд руб.
Для вывода денежных средств в Мособлбанк был создан «вип-отдел»: он совершал операции по вкладам, необходимые для искажения отчетности.
С мая 2014 года группа Мособлбанка находится под санацией СМП Банком, контрольный пакет акций которого принадлежит братьям Аркадию и Борису Ротенбергам. В ходе санации Анджей и его сын Александр Мальчевские передали Ротенбергам почти все свои активы: Мальчевские контролировали Мособлбанк через Республиканскую финансовую корпорацию, в которую входило более 30 компаний. Анджей Мальчевский также контролировал банковский холдинг «Финхолком-групп», в составе которого были национальный конный парк «Русь», нефтеперерабатывающий завод имени Борисова, издательский дом «СТС-Медиа» и Инвестиционное девелоперское агентство.
СМП Банк получил на санацию Мособлбанка 117 млрд руб. кредита, дыра в капитале организации оценивалась в 100 млрд руб. К маю 2016 года просроченная задолженность Мособлбанка выросла на 17 454%, а кредитный портфель увеличился на 384%.
В 2017 году Мособлбанк через суд потребовал взыскать со своего основателя почти 68 млрд руб.
Александр Мальчевский также является фигурантом дела о хищении, в августе 2015 года он был заочно арестован и объявлен в международный розыск.
Фото: ok.ru
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