После вмешательства прокурора застройщик ООО «Кольцо» восстановил права владельца квартиры

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Установлено, что заявителем был заключен договор об инвестировании строительства с предыдущим застройщиком многоквартирного дома по адресу: Самара, угол ул. Антонова-Овсеенко и ул. Советской Армии.Решением Советского районного суда за гражданином в 2006 году признано право собственности на часть объекта незавершенного строительства.В 2007 году право собственности зарегистрировано в Управлении Росреестра по Самарской области.В 2012 году права и обязанности по завершению строительства жилого дома были переданы ООО «Кольцо», дом был построен в 2015 году.Заявитель обратился в ООО «Кольцо» для подписания акта приема-передачи квартиры, однако ему было отказано.В соответствии с нормами Жилищного кодекса Российской Федерации собственник жилого помещения осуществляет права владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему на праве собственности жилым помещением, никто не может быть ограничен в праве пользования жилищем.После вмешательства прокуратуры Советского района Самары нарушения закона устранены, акт приема-передачи квартиры подписан, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.