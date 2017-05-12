После вмешательства прокурора работникам «ПЖРТ Центрального района» в Тольятти выплатили долги по зарплате
12 мая 2017 18:32
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В ходе проверки выявлена задолженность по выплате заработной платы перед 62 работниками за август, сентябрь 2016 г. в сумме 820 тысяч рублей.
Прокуратурой района директору общества внесено представление об устранении выявленных нарушений закона, а также вынесены постановления о возбуждении дела об административном правонарушении.
По результатам рассмотрения представления виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Должностному и юридическому лицу ООО «ПЖРТ Центрального района» назначен штраф.
Руководством организации произведено полное погашение задолженности по выплате заработной платы в сумме 820 тысяч рублей, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
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