После вмешательства прокурора работникам «ПЖРТ Центрального района» в Тольятти выплатили долги по зарплате

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В ходе проверки выявлена задолженность по выплате заработной платы перед 62 работниками за август, сентябрь 2016 г. в сумме 820 тысяч рублей.Прокуратурой района директору общества внесено представление об устранении выявленных нарушений закона, а также вынесены постановления о возбуждении дела об административном правонарушении.По результатам рассмотрения представления виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.Должностному и юридическому лицу ООО «ПЖРТ Центрального района» назначен штраф.Руководством организации произведено полное погашение задолженности по выплате заработной платы в сумме 820 тысяч рублей, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.