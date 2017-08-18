После вмешательства прокуратуры 39 сирот Чапаевска получили квартиры в новостройках

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Согласно Федеральному закону «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» детям указанной категории по исполнении 18-летнего возраста предоставляются благоустроенные жилые помещения.Между тем прокуратура установила, что сиротам по достижении совершеннолетия не было предоставлено жилье, поэтому они были вынуждены проживать у своих знакомых или снимать квартиры.В связи с выявленными нарушениями прокуратурой города в 2016-2017 годах в суд направлено 56 исковых заявлений о понуждении администрации Чапаевска выполнить обязательства перед сиротами, которые были рассмотрены и удовлетворены.В настоящее время благоустроенные однокомнатные квартиры в новостройках получили 39 лиц, оставшихся в несовершеннолетнем возрасте без родителей.Работа по защите прав социально незащищенных граждан продолжается, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.