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После убийства чемпиона уголовное дело завели против двух росгвардейцев

24 августа 2017 14:59
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Которые были на месте происшествия, но ничего не предприняли.
Как информирует РБК, в рамках расследования убийства ​чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева Следственный комитет возбудил уголовное дело против двух сотрудников Росгвардии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Росгвардейцев подозревают в халатности, допущенной при выполнении служебных обязанностей.

В ходе расследования выяснилось, что утром 20 августа 2017 года охранник торгового центра, расположенного в центре Хабаровска, вызвал наряд вневедомственной охраны, поскольку увидел скопление агрессивно настроенных людей. Наряд в составе двух сотрудников Росгвардии прибыл на место.

«На глазах сотрудников Росгвардии между двумя мужчинами возник конфликт, переросший в драку. Являясь очевидцами, как один из них, 25-летний Анар Аллахверанов, нанес множественные удары руками, ногами по голове другому мужчине, сотрудники не выполнили свои должностные обязанности, не пресекли совершение противоправных действий, не задержали злоумышленника, не доставили его в отдел полиции для разбирательств и уехали с места происшествия», — говорится в сообщении СК.

Бездействие сотрудников Росгвардии привело к тому, что между мужчинами произошла еще одна драка, в результате которой Аллахверанов нанес мужчине несколько ударов, которые привели к смерти от черепно-мозговой травмы, поясняет пресс-служба СК.

23 августа полиция назначила вознаграждение в 500 тыс. руб. за информацию о местонахождении Аллахверанова, который находится в розыске по подозрению в убийстве Драчева. Ранее СК сообщал, что подозреваемый спровоцировал конфликт, оскорбляя Драчева нецензурной бранью. Он убеждал пауэрлифтера, что «гора мышц не дает преимущества в схватке». Между ними завязалась драка, от полученных травм Драчев скончался.


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Комментарии



Закон
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