После сигнала активистов ОНФ участники картельного сговора в Самарской области заплатят штраф в 90 млн рублей

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«Ситуацию, сложившуюся вокруг закупок лекарственных средств для лечения ВИЧ-инфицированных Самарской области, мы начали отслеживать почти два года назад и тогда же вскрыли, наверное, первый крупный картель в рамках работы проекта ОНФ «За честные закупки». Сегодня мы видим, что участники картельного сговора, как говорится, получили по заслугам. Борьба с картелями, в частности, при закупках на организацию и поставку питания в социально значимые учреждения является одним из наших приоритетов. Картели и сговоры в самых разных сферах наносят огромный экономический урон государству, которое иногда переплачивает за товары и услуги втридорога. Поэтому мы считаем, что при эффективном взаимодействии с контролирующими и надзорными органами, при обмене опытом и практиками противодействия коррупции в регионах, в ближайшее время мы сможем выйти на такие изменения закупочного законодательства, которые могли если не исключить, то серьезно ограничить участие в закупках заранее сговорившихся потенциальных поставщиков», - подчеркнул координатор проекта ОНФ «За честные закупки», депутат ГосдумыВ июле 2015 г. активисты ОНФ выявили признаки картельного сговора в закупках Самарского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями и Тольяттинской городской клинической больницы №5. «В них участвовали, в том числе, озвученные выше фирмы, причем ООО «ФАРМ СКД» являлся учредителем ОАО «Новофарм». В результате торгов, которые были проведены бюджетными учреждениями в 2014 г. и в начале 2015 г., лекарственные препараты поставлялись в регион по завышенным ценам», - рассказал координатор проекта ОНФ «За честные закупки» в Самарской областиПосле обращения активистов ОНФ в декабре 2016 г. ФАС признала компании виновными в создании картеля – участники поддерживали стабильно высокие цены на торгах с минимальным снижением. Всего в поле зрения контролирующих органов попало 465 электронных аукционов. Участники картеля обжаловали соответствующее решение ФАС России в Арбитражном суде города Москвы, а затем, после того, как оно было оставлено в силе, подали апелляцию в девятый арбитражный апелляционный суд на решение Арбитражного суда. В итоге и это решение в начале декабря 2017 г. было признанно законным, а участники крупного картеля привлечены к административной ответственности на сумму более 90 млн руб.«История получила свое логическое завершение, и участники картельного сговора были наказаны. Это стало отличным примером взаимодействия общественных контролеров и федеральной антимонопольной службы. Засилье картелей в фармацевтической отрасли – большая проблема, которую мы сможем решить только при максимальном взаимодействии общественников, представителей контролирующих и судебных органов», - отметил начальник управления по борьбе с картелями ФАС России, сообщаетресс-служба ОНФ.