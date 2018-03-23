После небольшого перерыва в суде Кировского района Самары продолжился процесс по делу директора гимназии №1

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Кроме того, суд при продлении срока домашнего ареста фигурантки разрешил ей ежедневные часовые прогулки. С этим ходатайством адвокаты подсудимой постоянно обращались с ноября 2017 года, защищая право Картамышевой «элементарно подышать свежим воздухом».Защита считает, что прения по громкому делу пройдут не раньше мая 2018 года. Картамышева обвиняется в получении взятки в сумме 800 тысяч рублей от матери двух своих будущих учениц.Фото: «Парк Гагарина»