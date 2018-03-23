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После небольшого перерыва в суде Кировского района Самары продолжился процесс по делу директора гимназии №1

23 марта 2018 21:56
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Суд при продлении срока домашнего ареста фигурантки разрешил ей ежедневные часовые прогулки.
Как сообщил «СО ОНЛАЙН» адвокат Любови Картамышевой Вячеслав Яблоков, сегодня суд опросил двух бывших подчиненных его доверительницы — завхоза и главного бухгалтера. «Очень надеемся, что судом будет дана соответствующая оценка этим показаниям при постановлении приговора», — сказал он.

Кроме того, суд при продлении срока домашнего ареста фигурантки разрешил ей ежедневные часовые прогулки. С этим ходатайством адвокаты подсудимой постоянно обращались с ноября 2017 года, защищая право Картамышевой «элементарно подышать свежим воздухом».

Защита считает, что прения по громкому делу пройдут не раньше мая 2018 года. Картамышева обвиняется в получении взятки в сумме 800 тысяч рублей от матери двух своих будущих учениц.




Фото: «Парк Гагарина» 
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Комментарии



Закон
23 марта 2018  21:56
Суд при продлении срока домашнего ареста фигурантки разрешил ей ежедневные часовые прогулки.
После небольшого перерыва в суде Кировского района Самары продолжился процесс по делу директора гимназии №1
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