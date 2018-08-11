Попросил не курить. Полицейские сели в тюрьму за незаконное задержание москвича

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По данным ведомства, инцидент произошёл два года назад, 25 августа. Пассажир станции метро "Таганская-радиальная" сделал замечание сотрудникам полиции о недопустимости курения в общественном месте. После этого полицейские незаконно поместили его в камеру административно задержанных с применением насилия.В ходе допроса уже бывшие полицейские роты батальона ППСП УВД на Московском метрополитене признали свою вину. Их приговорили к 3 годам 9 месяцам и трём с половиной годам колонии общего режима за превышение должностных полномочий с применением насилия.Также Таганский районный суд Москвы запретил им работать в правоохранительных органах в течение двух лет.