Попросил не курить. Полицейские сели в тюрьму за незаконное задержание москвича
11 августа 2018 21:41
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По данным ведомства, инцидент произошёл два года назад, 25 августа. Пассажир станции метро "Таганская-радиальная" сделал замечание сотрудникам полиции о недопустимости курения в общественном месте. После этого полицейские незаконно поместили его в камеру административно задержанных с применением насилия.
В ходе допроса уже бывшие полицейские роты батальона ППСП УВД на Московском метрополитене признали свою вину. Их приговорили к 3 годам 9 месяцам и трём с половиной годам колонии общего режима за превышение должностных полномочий с применением насилия.
Также Таганский районный суд Москвы запретил им работать в правоохранительных органах в течение двух лет.
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