Пользователей соцсетей обяжут маркировать публикации статей СМИ-иноагентов, сами они также смогут попасть в реестр
13 января 2018 01:11
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В ходе обсуждения законопроекта его соавтор Петр Толстой подчеркнул, что «закон носит рамочный характер» и «не вводит цензуру». «Они (СМИ-иноагенты. — РБК) смогут тиражировать информацию сколько угодно, но уже с соответствующей маркировкой. Закон, аналогичный этому действует в США с 1938 года», — добавил депутат.
Законопроект был внесен группой депутатов и сенаторов во главе с вице-спикером Госдумы Петром Толстым и главой законодательного комитета Совфеда Андреем Клишасом в конце 2017 года. Он обязывает зарубежные СМИ, которые получат статус иноагента, в обязательном порядке регистрировать в России юрлицо, а все материалы соответствующим образом маркировать. В случае если издание, признанное иноагентом, не будет регистрироваться или маркировать материалы, Роскомнадзор может принять решение о его блокировке, сказано в законопроекте.
Также законопроект позволяет объявлять иноагентами физических лиц, если они публично размещают информацию и при этом получают иностранное финансирование. Ранее Толстой пояснял, что речь может идти, в том числе, о блогерах.
В соответствии с поправками, пользователи социальных сетей при перепечатке материалов, опубликованных в средствах массовой информации, признанных в России иностранными агентами, должны будут соответствующим образом их маркировать, а в случае отказа Роскомнадзор сможет потребовать эти публикации удалить. Глава думского комитета по информполитике Леонид Левин говорил РБК, что это аналогично норме, по которой пользователи соцсетей обязаны указывать, что та или иная организация признана в России террористической или экстремистской.
При этом в законе сказано, что «форма указания, требования к размещению и порядок размещения такого указания устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти». Речь идет о Министерстве юстиции и Роскомнадзоре, указывает один из собеседников РБК в нижней палате.
Ранее Министерство юстиции уже включило в реестр девять СМИ: «Голос Америки», «Радио Свобода», а также телеканал «Настоящее время», «Татаро-башкирскую службу Радио Свобода», «Сибирь.Реалии», «Idel.Реалии», «Фактограф», «Кавказ.Реалии» и «Крым.Реалии».
Фото: rbc.ru
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