Полиция закрыла уголовное дело против экс-директора "Уральских пельменей"
7 ноября 2018 14:25
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— Уголовное дело в отношении подозреваемого Нетиевского Сергея Александровича… по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 201 УК РФ, прекращено в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, — цитирует издание текст постановления.
Пресс-секретарь шоумена Ольга Куликова подтвердила журналистам, что после семи месяцев расследования уголовное дело по обвинению Нетиевского в выводе активов на сумму 173 миллиона рублей было закрыто.
Она добавила, что их сторона считает ситуацию с уголовным преследованием попыткой нового директора шоу и коллектива заставить Сергея отказаться от его встречного иска к артистам с требованием вернуть выведенные ими ранее активы на ещё большую сумму — 330 миллионов рублей.
Тем временем сам Сергей Нетиевский разослал журналистам письмо, в котором заявил, что после прекращения уголовного дела психологическое давление на него усилилось, на телефон приходят СМС "негативного содержания".
Он также отметил, что обратился к генпрокурору Юрию Чайке и главе МВД России Владимиру Колокольцеву с просьбой взять ситуацию на личный контроль и разобраться в ней.
Этот эпизод стал частью длинной череды взаимных судебных претензий. Нетиевский и его студия First Hand Media вели несколько разбирательств в суде с "Уральскими пельменями".
Так, в июле пермский суд подтвердил решение нижестоящего арбитража, который отклонил иск участников "Уральских пельменей" о взыскании с Нетиевского около 40 миллионов рублей. Также Сергей выиграл спор о своём отстранении от должности директора и добился от коллектива компенсации своих судебных расходов.
Однако в июне артистам удалось добиться выплаты 5 миллионов рублей от бывшего директора. Также арбитраж Москвы в октябре 2017 года полностью отклонил иск First Hand Media к участникам шоу о взыскании 107,8 миллиона рублей.
Фото © РИА Новости/Екатерина Чеснокова/life.ru
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