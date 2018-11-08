Полиция заинтересовалась крупной кражей из магазина «Детский мир» в ТРК «Амбар»
8 ноября 2018 22:52
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Как следовало из полученных полицией документов, в период времени с мая 2016 года по апрель 2017 года некое неустановленное лицо, «находясь в торговом зале» магазина «Детский мир» в ТРК «Амбар», совершило кражу имущества на 1,232 млн руб. Данные силовикам предоставил специалист службы безопасности ПАО Кирюшин. И лишь в конце октября 2018 года по заявлению возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере», санкция которой — до 10 лет колонии.
Это не единственный за последнее время скандал, связанный с ТРК «Амбар». Недавно главный инженер «Глобал Вижн Ассет Менеджмент Вик» (один из операторов торгово-развлекательного центра) Дмитрий Рославцов попался на коммерческом подкупе, передает «СО» ОНЛАЙН.
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