Полиция задержала руководителей трех банков, выдавших кредиты под залог бочек с водой на 1 миллиард рублей

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Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД совместно с коллегами из Брянской области задержали группу руководителей и сотрудников трех коммерческих банков, которые подозреваются в выводе активов кредитных учреждений перед отзывом лицензий. Об этом говорится в сообщении МВД, поступившем в РБК.По информации ведомства, в период с 2014 по 2015 год задержанные выдали подконтрольным коммерческим организациям заведомо невозвратные кредиты на общую сумму около 1 млрд руб. При этом в качестве залогового обеспечения по кредитным договорам под видом дорогостоящего химического сырья предоставлялись бочки с водой.В отношении четырех подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество). Трое фигурантов заключены под стражу.В каком регионе произошло преступление, в ведомстве не уточнили. В сообщении говорится, что обыски по делу прошли на территории Москвы, Московской и Брянской областей при силовой поддержке сотрудников подразделений специального назначения ​Росгвардии.В ходе обысков правоохранители изъяли финансовую документацию, печати юридических лиц и иные предметы и документы, свидетельствующие о противоправной деятельности.Фото: Юрий Мартьянов / «Коммерсантъ»