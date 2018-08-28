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Полиция возбудила уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев во дворе на улице Н. Панова

28 августа 2018 19:26
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"Первый итог моей встречи на прошлой неделе с жителями домов по ул.Н. Панова. Люди, в том числе, пожаловались на незаконную вырубку деревьев во дворе. Сегодня - полиция возбудила по данному факту уголовное дело", - написал Александр Хинштейн в Твиттере. 
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