Полиция ведет проверку в отношении главы Тольятти Сергея Анташева
14 февраля 2019 21:55
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Получить комментарий в ОАО "Тевис" на момент публикации не удалось.
В региональном ГУ МВД не раскрывают сути претензий "Тевиса" к Сергею Анташеву. Однако ранее "СитиТрафик" сообщал, что в тот период, когда Анташев возглавлял "Тевис" (он являлся гендиректором общества в 2015 г. - Прим. Волга Ньюс), якобы, "по мнению заявителей, незаконно списал долги одной из управляющих компаний города". "По сведениям портала, речь якобы идет о сумме около 2 млн рублей", - уточняет издание.
При этом пресс-секретарь Сергея Анташева Юлия Минаева, с одной стороны, отмечает, что на этой неделе главе Тольятти стало известно о том, что в отношении него в Центральный межрайонный следственный отдел Тольятти СУ СК РФ по Самарской области поступило заявление от ОАО "ТЕВИС".
"В настоящее время по указанному заявлению проводится проверка. Решение по результатам проверки на сегодняшний день не принято", - говорит Юлия Минаева.
С другой стороны, она опровергает информацию о сути претензий, опубликованную в СМИ ранее. "Сергей Анташев в период работы в должности генерального директора ОАО "ТЕВИС" не принимал решений о списании долгов с какой-либо управляющей компании, в связи с чем должностными полномочиями не злоупотреблял. В заявлении ОАО "ТЕВИС" такие факты также не отражены. Таким образом, на портале "СитиТрафик" 12 февраля 2019 г. была опубликована информация, не соответствующая действительности", - подчеркивает Юлия Минаева.
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