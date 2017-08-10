Полиция предупреждает об уголовной ответственности за фиктивную регистрацию иностранцев
10 августа 2017 15:17
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Один из эпизодов был задокументирован в доме, расположенном на улице Литвинова. Стражами правопорядка установлено, что 36-летняя местная жительница совершила фиктивную постановку на учет иностранного гражданина по месту пребывания без намерения предоставить тому помещение для дальнейшего проживания. Фактически иностранец по месту регистрации никогда не проживал и не появлялся.
Аналогичные факты выявили сотрудники полиции в Красноглинском районе. Так, 48-летний житель квартиры дома, расположенного на улице Академика Кузнецова, зарегистрировал у себя двух граждан, прибывших из страны ближнего зарубежья. На самом же деле, указанная жилплощадь для проживания мужчинам никогда не предоставлялась, а сами они жили в другом месте.
По вышеописанным фактам в настоящее время возбуждены уголовные дела по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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