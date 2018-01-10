Полиция ищет звонившего о "заминировании" ТЦ "Мега": возбуждено уголовное дело

205

Напомним, 31 декабря на информационную стойку “Меги” поступил звонок о заложенной в ТЦ бомбе. Из здания были эвакуированы более двух тысяч человек.Бомбы в ТЦ не обнаружили. Зайти обратно люди смогли несколько часов спустя.