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Полиция арестовала предполагаемого исполнителя теракта в Барселоне, где погибли 14 человек и пострадали более 130

21 августа 2017 21:46
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Полиция провела спецоперацию в муниципалитете Сан-Садурни-д’Анойя (входит в провинцию Барселона). В результате предполагаемый злоумышленник был арестован.
Как информирует РБК, полиция арестовала предполагаемого виновного в теракте на бульваре Рамбла в Барселоне, где погибли 14 человек и были ранены более 130. Об этом сообщает испанская газета Lavanguardia со ссылкой на местную полицию.

По информации издания, в 16:10 по местному времени полиция провела спецоперацию в муниципалитете Сан-Садурни-д’Анойя (входит в провинцию Барселона). В результате предполагаемый злоумышленник был арестован.

По состоянию на 16:39 по местному времени спецоперация полиции продолжается, говорится в официальном сообщении полиции.

До этого правоохранители опубликовали фото предполагаемого преступника. Им оказался ​Юнес Абуяакуб, ранее названный 

В ночь на 21 августа испанское агентство Colpisa опубликовало фотографии автомобилей преступников, предположительно причастных к терактам в Барселоне и нападении на людей в Камбрильсе.

На кадрах различимы два человека, один из них сидит за рулем минивэна Fiat с номером 7086 JWD, другой выходит из автомобиля Audi. Как выяснилось раньше, Fiat был арендован у компании Telefurgo 28-летним молодым человеком по имени Дрисс Укабир, которого сначала полиция и заподозрила в совершении теракта. Однако позднее Укабир сам явился в полицию; мужчина сообщил, что его документы были украдены.

Как выяснили правоохранители, владельцем Audi, которой управляли террористы, является Мохаммед Ааллаа — брат ликвидированного в Камбрильсе Саида Ааллаа.

17 августа в центре Барселоны, на бульваре Рамбла, неизвестный, управляя микроавтобусом, въехал в толпу пешеходов. После наезда водитель скрылся с места преступления. Среди погибших числятся 14 человек, более 130 получили ранения разной степени тяжести.

В тот же день при задержании предполагаемого виновного на контрольно-пропускном пункте в Камбрильсе полицейские остановили автомобиль Audi, однако тот не подчинился требованиям. После погони машину покинули пятеро вооруженных людей, которые открыли огонь по полицейским и прохожим. В результате погибла женщина, семь человек были ранены, один из них — сотрудник полиции.

Через два дня после случившегося глава МИД Испании Хуан Игнасио Соидо заявил о ликвидации террористической ячейки, имеющей отношение к терактам в Барселоне и Камбрильсе. По последним данным, в группировке состояли 12 человек.



Фото: Susana Vera / Reuters


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Закон
21 августа 2017  21:46
Полиция провела спецоперацию в муниципалитете Сан-Садурни-д’Анойя (входит в провинцию Барселона). В результате предполагаемый злоумышленник был арестован.
Полиция арестовала предполагаемого исполнителя теракта в Барселоне, где погибли 14 человек и пострадали более 130
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