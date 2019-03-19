Полицейские выявили незаконное осуществление трудовой деятельности на строительном объекте в Самаре

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В ходе проверки полицейскими выявлены три гражданина соседней республики и три гражданина Республики Кот-Дивуар - государства в западной Африки, осуществляющие трудовую деятельность на стройке без соответствующих разрешительных документов на территории Самарской области.На иностранных граждан составлены административные протоколы (Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации) и наложены административные штрафы.В настоящее время сотрудники отдела иммиграционного контроля установили работодателя, который незаконно привлек иностранных граждан к трудовой деятельности. Проводится работа по привлечении его к административной ответственности по статье "Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства". Санкция данной статьи предусматривает наложение штрафа на юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до восьмисот тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок от четырнадцати до девяноста суток, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области