Полицейские выявили незаконное осуществление трудовой деятельности на строительном объекте в Самаре
19 марта 2019 14:23
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В ходе проверки полицейскими выявлены три гражданина соседней республики и три гражданина Республики Кот-Дивуар - государства в западной Африки, осуществляющие трудовую деятельность на стройке без соответствующих разрешительных документов на территории Самарской области.
На иностранных граждан составлены административные протоколы (Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации) и наложены административные штрафы.
В настоящее время сотрудники отдела иммиграционного контроля установили работодателя, который незаконно привлек иностранных граждан к трудовой деятельности. Проводится работа по привлечении его к административной ответственности по статье "Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства". Санкция данной статьи предусматривает наложение штрафа на юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до восьмисот тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок от четырнадцати до девяноста суток, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области
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