Полицейские установили налетчиков, обокравших банкомат ВБРР в новокуйбышевском ТД «Союзный»
25 октября 2018 23:05
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Оказалось, виноваты жители Саратова — Одинцов и Степанов.
Оба арестованы за другое преступление и сидят в московском СИЗО-1, передает «СО» ОНЛАЙН.
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