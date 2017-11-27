Полицейские Сергиевского района задержали похитителей двух работников одного из предприятий Сургута

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По данному факту Красноярским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье "Похищение человека, совершенное в отношении двух лиц".В ходе расследования уголовного дела получены сведения о причастности к преступлению пятерых мужчин в возрасте от 24 до 30 лет, проживающих в разных районах Самарской области.В настоящее время все подозреваемые задержаны, а в отношении трех подозреваемых судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время всем подозреваемым будет предъявлено обвинение в зависимости от их роли в совершении преступлений.По версии следствия между подозреваемыми и потерпевшими произошла ссора, в ходе которой подозреваемые причинили множественные телесные повреждения потерпевшим, затем привезли их на автомашине в частный дом, где проживал один из злоумышленников. Там подозреваемые продолжили избивать потерпевших. На следующий день, обнаружив, что похищенные мужчины скончались, подозреваемые вывезли их в поле, где закопали тела.Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.