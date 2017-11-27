Полицейские Сергиевского района задержали похитителей двух работников одного из предприятий Сургута
27 ноября 2017 15:44
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По данному факту Красноярским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье "Похищение человека, совершенное в отношении двух лиц".
В ходе расследования уголовного дела получены сведения о причастности к преступлению пятерых мужчин в возрасте от 24 до 30 лет, проживающих в разных районах Самарской области.
В настоящее время все подозреваемые задержаны, а в отношении трех подозреваемых судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время всем подозреваемым будет предъявлено обвинение в зависимости от их роли в совершении преступлений.
По версии следствия между подозреваемыми и потерпевшими произошла ссора, в ходе которой подозреваемые причинили множественные телесные повреждения потерпевшим, затем привезли их на автомашине в частный дом, где проживал один из злоумышленников. Там подозреваемые продолжили избивать потерпевших. На следующий день, обнаружив, что похищенные мужчины скончались, подозреваемые вывезли их в поле, где закопали тела.
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
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