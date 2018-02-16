Полицейские Новокуйбышевска нашли и задержали мужчину, который прошлым летом изнасиловал девушку в лесном массиве

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По статье «Насильственные действия сексуального характера», СО СУ СК города Новокуйбышевска было возбуждено уголовное дело .Потерпевшая рассказала сотрудникам полиции подробности произошедшего, дала четкое описание мужчины, в том числе и описание его татуировок.По данным полицейских, характерные татуировки на теле указывали на то, что имеющий их человек отбывал наказание в местах лишения свободы. В ходе отработки лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности, правоохранители установили личность предполагаемого злоумышленника – жителя города Отрадный 1982 года рождения, ранее судимого за незаконное проникновение в жилище, кражи, неправомерное завладение автомобилем, хранение и употребление наркотических средств и побои.Полицейские выяснили, что после инцидента по паспорту подозреваемого был приобретен билет на поезд до одного из городов России.Предполагаемый насильник в рамках заведенного разыскного дела был объявлен в федеральный розыск, ориентировки направлены в территориальные органы внутренних дел МВД России. Сотрудники полиции на местах проверяли граждан, схожих по приметам с разыскиваемым и сообщали о результатах проверки следователю.В феврале 2018 года в одной из соседних республик при установлении личности мужчины, совершившего административное правонарушение, было выяснено, что он находится в Федеральном розыске за отделом МВД России по городу Новокуйбышевску, о чем правоохранители незамедлительно сообщили инициатору розыска.Сотрудники УУР ГУ МВД России по Самарской области совместно с сотрудниками ОУР ОМВД России по г. Новокуйбышевску выехали в город, где был задержан подозреваемый, и доставили его в следственной комитет города Новокуйбышевска для дальнейшего разбирательства.Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.