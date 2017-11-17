Полицейские Камышлинского района в течение суток раскрыли тяжкое преступление

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Ночью он получил заказ довезти трех мужчин из областного центра до села Старое Ермаково Камышлинского района. По словам потерпевшего, приехав в конечный пункт назначения, один из пассажиров, сидящий позади, накинул ему на шею удавку. Водителя спасло то, что у нападавшего соскочила рука, пострадавший смог вырваться и убежать из машины.Весь личный состав районной полиции был поднят по тревоге, сотрудники правоохранительных оргавно оцепили село, где, предположительно, произошло преступление, создали несколько поисковых групп, проверили все заброшенные здания, подвалы, улицы, провели подворовый обход. На поле между селами Старое Ермаково и Новое Ермаково полицейские обнаружили боршенный автомобиль, принадлежащий потерпевшему.К поиску злоумышленников подключились коллеги из областного центра, установившие с какого абонентского номера посупил заказ в таксомоторную организацию. В ходе оперативных мероприятий у сотрудников правоохранительных оргавно появилась информация о причастности к преступлению местного жителя 1995 года рождения, судимого за кражу, побои и угрозу убийством. Не застав предполагаемого злоумышленника по месту жительства, оперативные сотрудники установили места его возможного пребывания и провели засадыне мероприятия, в результате которых подозреваемый был задержан при подходе к дому своего знакомого в селе Новое Ермаково.В дальнейшем полицейские установили соучастников преступления. Мужчины - житель города Кинеля 1994 года рождения, ранее судимый за кржу, и житель Кинель-Черкасского района 1981 года рождения, не попадавший поле зрения правоохранительных органов - были задержаны в селе Старое Ермаково на сеновале, где прятались от полиции.Вину свою они признали и рассказали полицейским, что умысел на преступление у них возник из-за отсутствия денежных средств, чтобы расплатиться за услуги такси.Возбуждено уголовное дело. Злоумышленники заключены под стражу. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото из открытых источников