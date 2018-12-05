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Похвистневских АУЕшников, убивших вахтовиков, повели в суд

5 декабря 2018 20:19
255
За похищение и двойное убийство вахтовиков членам преступной группы Александра Полубелова угрожает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Двое вахтовиков их Ханты-Мансийского автономного округа — инженер югорского ЗАО «ПТО «Альфа Энергетика», 39-летний Алексей Урубаев, и тракторист того же предприятия, 38-летний Денис Картавенко — пропали без вести в начале октября 2017 года, передает «СО» ОНЛАЙН.

Позднее следствие установило, что вахтовики проводили время в боулинге в поселке Сургут, и там у них произошла ссора с группой парней из-за поврежденной машины. Драка началась на улице, затем Урубаева и Картавенко, сильно избитых, вывезли в частный коттедж в поселке Суходол и там продолжили истязать, требуя возместить ущерб. Когда вахтовики умерли от побоев, их тела вывезли и закопали недалеко от дороги, ведущей в село Лопатино Красноярского района.

Спустя несколько дней все участники избиения были задержаны. Ими оказались 30-летний монтер путей Марат Шарапов, судимый за грабеж, 26-летний безработный Максим Бондарев, 30-летний Сергей Фролов и 25-летний Сергей Тютин, все ранее судимые. Руководил избиением вахтовиков 27-летний Александр Полубелов.

Все, кроме Фролова, оказались жителями Похвистнева, близкими местному лидеру АУЕ (движение, пропагандирующее преступные идеалы и воровской образ жизни) Константину Асафову. Дело об убийстве вахтовиков расследовал 1-й отдел по РОВД СУ СК РФ по Самарской области. Сейчас оно направлено в суд. За похищение и двойное убийство вахтовиков членам преступной группы Александра Полубелова угрожает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.


Фото:   «СО» ОНЛАЙН

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Комментарии



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