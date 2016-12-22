Подвергнутый административному наказанию житель Тольятти вновь сел за руль пьяным

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Ночью 20 декабря во время несения службы на улице Автостроителей в городе Тольятти инспекторы ДПС остановили за нарушение Правил дорожного движения ВАЗ-21099. За рулем автомобиля находился 27-летний местный житель. Почуяв резкий запах алкоголя, исходивший от мужчины, полицейские предложили ему пройти медицинское освидетельствование. В дальнейшем экспертиза подтвердила, что автомобилист управлял транспортным средством, находясь в нетрезвом состоянии.Сотрудники полиции установили, что всего четыре месяца назад по постановлению мирового судьи жителя Тольятти уже привлекли к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Ему назначили наказание в виде штрафа и лишения права управления транспортным средством на полтора года.В отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.