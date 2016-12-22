Я нашел ошибку
Главные новости: 
Решается вопрос, какое судно поставят на линию - «Хивус», рассчитанный на 10 человек, или «Нептун», способный увезти в два раза больше пассажиров.
В конце декабря начинает работу зимняя переправа по Волге Самара-Ширяево
Был заменен фрагмент изношенного трубопровода длиной 4 метра.
Ремонт повреждения теплосети на Стара-Загоре завершен
Мост будет полностью прозрачным. В его строительстве будут использованы специализированные особо-прочные материалы.
В Китае появится первый в мире "невидимый" мост
Н. Меркушкин:
Николай Меркушкин: "В Самаре сегодня расходы на управление составляют 2 млрд рублей, и за последнее время они не сокращаются."
В соревнованиях приняло участие 88 сильнейших боксеров из 21 региона России и республики Казахстан.
В поселке Осинки Безенчукского района прошли IV всероссийские соревнования по боксу среди юниоров
Самарские полицейские поздравили воспитанников подшефной школы с наступающим Новым годом.
В гости к учащимся самарской школы-интерната №117 приехали сотрудники МВД с подарками
В губернии в 2016 году 370 детей-сирот получили собственное жильё.
В Самарской области вручили ключи от квартир 12 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
Следует одевать детей с учетом погодных условий, не допуская их переохлаждения или перегрева (например, при катании на коньках или лыжах). Заболевшему ребенку посещать массовые мероприятия не стоит.
Роспотребнадзор: Рекомендации при посещении массовых мероприятий
сегодня  Четверг, 22 декабря, 20:16
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +14 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 22/12:
USD 61.11
-0.69
EUR 63.61
-0.59
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Подвергнутый административному наказанию житель Тольятти вновь сел за руль пьяным

22 декабря 2016 10:15
116
Возбуждено уголовное дело.

Ночью 20 декабря во время несения службы на улице Автостроителей в городе Тольятти инспекторы ДПС остановили за нарушение Правил дорожного движения ВАЗ-21099. За рулем автомобиля находился 27-летний местный житель. Почуяв резкий запах алкоголя, исходивший от мужчины, полицейские предложили ему пройти медицинское освидетельствование. В дальнейшем экспертиза подтвердила, что автомобилист управлял транспортным средством, находясь в нетрезвом состоянии.

Сотрудники полиции установили, что всего четыре месяца назад по постановлению мирового судьи жителя Тольятти уже привлекли к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Ему назначили наказание в виде штрафа и лишения права управления транспортным средством на полтора года.
В отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

Присоединяйтесь к нам в Twitter, ВКонтакте, Facebook, Google+, Одноклассники, ЖЖ или через RSS, чтобы быть в курсе последних новостей!
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
22 декабря 2016  15:21
31-летний мужчина, ранее судимый за убийство и кражи, гостил у своей знакомой в городе Лесозаводске, а затем похитил у гостеприимной хозяйки бутылку водки, 15 тысяч рублей, охотничье ружье и патроны, говорится в сообщении регионального управления СКР.
Во Владивостоке рецидивист украл водку, деньги и ружье, убил таксиста и попал в ДТП
31-летний мужчина, ранее судимый за убийство и кражи, гостил у своей знакомой в городе Лесозаводске, а затем похитил у гостеприимной хозяйки бутылку водки, 15 тысяч... Закон
113
22 декабря 2016  15:14
В ходе совместного распития спиртного, он кухонным ножом нанес 63-летней женщине удар в область груди, от которого та скончалась на месте происшествия.
Житель Кинельского района 8 лет проведет в колонии строгого режима за убийство своей сожительницы
В ходе совместного распития спиртного, он кухонным ножом нанес 63-летней женщине удар в область груди, от которого та скончалась на месте происшествия.  Закон
109
22 декабря 2016  14:53
В связи с массовым отравлением людей в Иркутске правоохранители проверили за ночь более 230 торговых точек и изъяли из оборота 16,5 тонны спиртосодержащей жидкости, сообщил в четверг в мэрии на заседании комиссии по ЧС руководитель МКУ
В Иркутской области и соседних регионах изымают тонны спиртосодержащей жидкости "двойного назначения"
В связи с массовым отравлением людей в Иркутске правоохранители проверили за ночь более 230 торговых точек и изъяли из оборота 16,5 тонны спиртосодержащей жидкости,... Закон
126
22 декабря 2016  10:45
Самарчанку ждет полгода исправительных работ за невыплаченный штраф
Самарчанку ждет полгода исправительных работ за невыплаченный штраф
Она была обязана выплатить в доход государства 90 тысяч рублей. . Закон
131
22 декабря 2016  10:15
Подвергнутый административному наказанию житель Тольятти вновь сел за руль пьяным
Подвергнутый административному наказанию житель Тольятти вновь сел за руль пьяным
Возбуждено уголовное дело. Закон
115
21 декабря 2016  20:05
Полицейский получил от мужчины 50 тысяч рублей (взятку) за отказ в возбуждении против него уголовного дела за кражу денег с банковской карты женщины.
В Тольятти бывший оперуполномоченный осужден за получение взятки
Полицейский получил от мужчины 50 тысяч рублей (взятку) за отказ в возбуждении против него уголовного дела за кражу денег с банковской карты женщины.   Закон
348
21 декабря 2016  19:26
Сапожников получил взятку ( 40 тысяч рублей) от жены одного из участников дорожно – транспортного происшествия за действия в пользу указанных лиц - назначение автотранспортной судебной экспертизы по находящемуся у него в производстве материалу проверки по факту ДТП с участием «взяткодателя».
Бывший следователь Тольятти за получение взятки отправится на два года в колонию
Сапожников получил взятку ( 40 тысяч рублей) от жены одного из участников дорожно – транспортного происшествия за действия в пользу указанных лиц -... Закон
760
Весь список
Происшествия
22 декабря 2016  16:45
Девушка хотела пройти на прием без очереди.
В Тольятти девушка,пытаясь попасть на прием к врачу-педиатру, усроила драку в очереди и нагрубила медику
Девушка хотела пройти на прием без очереди.   Происшествия
272
22 декабря 2016  16:34
Предположительно, причиной послужил неудачный маневр грузового автомобиля.
В Самаре грузовая «ГАЗель», завалившись на бок, придавила «Форд»
Предположительно, причиной послужил неудачный маневр грузового автомобиля.  Происшествия
526
22 декабря 2016  16:24
Примерно в 23:30 полицейские заметили выходившего из магазина на улице Советской Армии мужчину, который держал в руках бутылку спиртного.
В Советском районе Самары участковые выявили факт продажи алкоголя в запрещенное время
Примерно в 23:30 полицейские заметили выходившего из магазина на улице Советской Армии мужчину, который держал в руках бутылку спиртного.   Происшествия
84
Весь список
Криминал
22 декабря 2016  13:59
В Тольятти вынесен обвинительный приговор четверым наркосбытчикам
В Тольятти вынесен обвинительный приговор четверым наркосбытчикам
Для своих целей они оборудовали целую лабораторию. Криминал
115
22 декабря 2016  12:25
Убийцы жены самарского полицейского показали, где спрятали ее вещи
Убийцы жены самарского полицейского показали, где спрятали ее вещи
Предъявлено обвинение подозреваемым в нападении на семью полицейского Дмитрия Вашуркина. Криминал
155
22 декабря 2016  11:54
В Самаре инспекторы ДПС изъяли у пассажира автомобиля героин
В Самаре инспекторы ДПС изъяли у пассажира автомобиля героин
Устанавливают канал поставки наркотика. Криминал
103
Весь список


Видео
22 декабря 2016  09:40
В самарской школе детям на ёлке подарили конфеты с червями: видео
В самарской школе детям на ёлке подарили конфеты с червями: видео
Видеоролик опубликовали в соцсетях.
Социум
554
16 декабря 2016  09:50
Появилось видео задержания подозреваемых в убийстве жены главы полиции Отрадного
Появилось видео задержания подозреваемых в убийстве жены главы полиции Отрадного
Всех пятерых подозреваемых стражи порядка задержали одновременно.
Криминал
692
14 декабря 2016  11:59
Самарские общественники сняли ролик о коррупционерах, богатеющих на ремонте дорог
Самарские общественники сняли ролик о коррупционерах, богатеющих на ремонте дорог
Видео создали активисты Общероссийского народного фронта.
Социум
932
2 декабря 2016  10:33
Жители Златоуста спасли вмерзшую в лед кошку: видео
Жители Златоуста спасли вмерзшую в лед кошку: видео
Она стала жертвой внезапного мороза.
Происшествия
676
15 ноября 2016  09:12
Асфальт кладут прямо на снежную кашу: видео
Асфальт кладут прямо на снежную кашу: видео
Специальный репортаж Варвары Невской.
Социум
817
13 ноября 2016  10:12
Рысь гуляла по дворам жилых домов Благовещенска: видео
Рысь гуляла по дворам жилых домов Благовещенска: видео
Хищник абсолютно не проявлял страх и ел мясо, которое давали люди.
Происшествия
692
Весь список

Фоторепортажи
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
775
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
1943
1 сентября 2016  15:29
В Самаре эксперты сферы ЖКХ искали решение проблемы неплатежей
В Самаре эксперты сферы ЖКХ искали решение проблемы неплатежей
 Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы...
ЖКХ
1602
31 июля 2016  17:42
В Самаре отметили день Военно-Морского флота: фото
В Самаре отметили день Военно-Морского флота: фото
На набережной состоялась масштабная реконструкция Аккерманского десанта.
Социум
10358
30 июля 2016  16:26
В Самаре состоялся Фестиваль цветов
В Самаре состоялся Фестиваль цветов
Мероприятие прошло в парке "Дружба".
Культура
8529
26 июля 2016  14:47
Победители заводской премии «Номер один» Сызранского НПЗ получили награды
Победители заводской премии «Номер один» Сызранского НПЗ получили награды
В честь 74-летия Сызранского НПЗ на заводской базе отдыха «Волжская Ривьера» прошел грандиозный праздник.
Новости компаний
5268
Весь список

Мероприятия
Учащиеся самарской музыкальной школы им. П.И. Чайковского выступят в Москве
В музее им. Алабина пройдет Новогодний бал-маскарад
В Самаре состоится Олимпийский бал юных спортсменов
Весь список
Популярное
за сегодня

В Сызрани из Волги рыбак выловил «мордатого» судака длиной около метра

885

В Самаре разыскивают водителя, сбившего девушку-подростка

791

В самарской школе детям на ёлке подарили конфеты с червями: видео

555
за неделю

Почему в Самарской области убивают полицейских начальников и их семьи?

3332

В Самаре на улице Победы горел ТЦ «Теремок»

3032

В Самарской области объявили штормовое предупреждение

2521
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают

Дробышев Евгений Борисович

Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда