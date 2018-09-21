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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Подрядчика "Роскосмоса" объявили в международный розыск

21 сентября 2018 22:00
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Отмечается, что его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
Владелец строительной компании "Инженерные системы" Сергей Сластихин, который является подрядчиком "Роскосмоса", объявлен в международный розыск. Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на его арест, передает life.ru.

— Суд заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, — сообщила РИА "Новости" пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Отмечается, что его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Конкретных данных об афере не сообщается. 
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Комментарии



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21 сентября 2018  22:00
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