Подрядчика "Роскосмоса" объявили в международный розыск

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— Суд заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, — сообщила РИА "Новости" пресс-секретарь суда Юнона Царева.Отмечается, что его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Конкретных данных об афере не сообщается.