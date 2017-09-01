Подозреваемые в организации теракта на 1 сентября в Москве планировали взрыв «кисы» и нападение с топором

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Во время задержания организаторов теракта в Москве 1 сентября было обнаружено 2 кг самодельной взрывчатки, так называемой кисы (триперекись ацетона), и топор. Взрывчатку сотрудники ФСБ, которые проводили задержание, обнаружили у гражданина Узбекистана Муродбека Кодирова, а топор — у гражданина Таджикистана Д.Т. Шарипова, рассказал источник РБК, близкий к спецслужбе, и подтвердил другой собеседник, знакомый с ходом расследования.О поимке предполагаемых организаторов теракта ФСБ объявила накануне, 31 августа. В сообщении службы говорилась, что задержанные — выходцы из Центральной Азии, которые планировали совершить теракты в Москве в местах массового скопления людей.По данным спецслужбы, оба террориста были членами «Исламского государства» (организация запрещена на территории России), теракты в столице они готовили на 1 сентября.«Один из задержанных накануне Дня знаний, который в этом году совпадает с одним из главных исламских праздников — Курбан-байрамом, разместил в сети Интернет видеообращение к членам запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ. В обращении он дал так называемую клятву верности террористам. После этого планировал совершить нападение на гражданских лиц с использованием холодного оружия», — говорится в сообщении центра общественных связей ФСБ.Второй задержанный, у которого было изъято самодельное взрывное устройство большой мощности, по данным ФСБ, собирался стать террористом-смертником и совершить самоподрыв.«Они хотели совершить теракт по классической схеме: сначала происходит нападение с топором на толпу людей, а уже после этого второй террорист должен был произвести взрыв в том месте, где собрались зеваки», — пояснил РБК планы задержанных источник, близкий к ФСБ. Он добавил, что Кодирова сотрудники ФСБ задержали задолго до официального объявления об этом в Ленинском районе Московской области, а Шарипова — незадолго до официального сообщения в Истринском районе.В ФСБ пояснили, что в сотовом телефоне одного из задержанных были обнаружены контакты вербовщиков ИГ, а также инструкции по совершению теракта.В пятницу, 1 сентября, в Мещанский райсуд Москвы поступили материалы к заседанию об избрании меры пресечения в отношении Кодирова, сообщили РБК в суде. Где будет избрана мера пресечения Шарипову, пока не известно.По какой статье УК РФ было возбуждено уголовное дело в отношении подозреваемых в организации теракта, в ФСБ не сообщили.Летом 2017 года ФСБ несколько раз сообщала о задержании подозреваемых в организации терактов, связанных с ИГ. Так, 31 июля в Подмосковье были взяты под стражу двое выходцев из Центральной Азии, которые общались с членами террористической группировки из Сирии и ждали от них сигнала на приобретение огнестрельного оружия и взрывчатки.В том же месяце ФСБ сообщила о задержании группы экстремистов, которые готовили теракты на железнодорожном транспорте и в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге.В середине августа ФСБ сообщила о задержании еще трех граждан стран Центральной Азии. Они, по данным спецслужб, планировали совершить несколько взрывов на объектах транспорта и в крупных торговых центрах в Москве и Московской области. Среди фигурантов оказался и эмиссар ИГ, который курировал подготовку теракта.В августе 2017 года именно ИГ взяла на себя ответственность за нападение на полицейских в дагестанском Каспийске (один из сотрудников полиции из-за полученных ножевых ранений скончался, а еще один был госпитализирован) и прохожих в центре Сургута (ножевые ранения получили восемь человек).Последний в России крупный теракт, устроенный подрывником-смертником, произошел 3 апреля 2017 года в метро Санкт-Петербурга. В результате взрыва погибли 16 человек, включая исполнителя, более 100 пострадали. По данным следствия, террористом-смертником был выходец из киргизского города Ош Акбарджон Джалилов.Фото: Снимок с видео / ЦОС ФСБ России / ТАСС