Подчиненных экс-генерала Сугробова заподозрили в четырех преступлениях
22 декабря 2017 17:07
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Это по меньшей мере пятое дело против оперативников ГУЭБиПК за последние три года. Первым и самым громким было дело бывшего генерала Дениса Сугробова.
Дело было возбуждено еще 29 июня этого года Главным следственным управлением по Москве. В начале августа его передали в центральный аппарат СКР. Обвиняемым по одному из эпизодов является полковник Александр Соболь, арестованный в декабре прошлого года в рамках другого расследования — о превышении полномочий при разработке бывшего концертного директора группы «Земляне» Сергея Черенкова и бизнесмена Сергея Похилюка, которых в итоге судили (по версии следствия — необоснованно) за торговлю местом в высшем совете «Единой России». Часть материалов этого расследования были выделены в отдельное производство и легли в основу нового дела.
В остальных трех эпизодах фигурируют четверо бывших сотрудников ГУЭБиПК, которые сейчас уже не работают в органах. Они были допрошены в качестве подозреваемых и затем отпущены под подписку о невыезде, уточнили двое собеседников РБК, знакомых с делом.
РБК направил запрос в пресс-службу Следственного комитета России.
Фабула нового дела похожа на фабулы других расследований, связанных с офицерами ГУЭБиПК: речь идет о нарушениях при оперативной разработке чиновников и бизнесменов. По версии следствия, из-за незаконных действий оперативников и их агентов, а также фальсификации материалов разработки потерпевшие незаслуженно понесли уголовную ответственность. Все эпизоды относятся к событиям 2012–2014 годов, когда управление возглавлял генерал Сугробов.
Так, оперативники превысили полномочия в отношении бывшего начальника отдела управления делами Госдумы Андрея Вострова, считают в СКР. Вострову вменяли мошенничество на 1,2 млн руб. из-за попытки продать должность в аппарате Госдумы. Он был задержан с поличным в октябре 2012 года и спустя несколько месяцев получил три года колонии.
Еще один эпизод связан c преследованием бизнесменов Михаила Голованчикова и Виталия Логунова. Приговор им был вынесен в конце 2013 года. Согласно ему, Голованчиков и Логунов предлагали бизнесменам помощь в получении госзаказов, ссылаясь на свои обширные связи в чиновничьих кругах, при этом они требовали плату за посреднические услуги. В действительности никакого влияния на решения по тендерам на госзакупки Голованчиков и Логунов оказать не могли, счел суд. Сотрудники ГУЭБиПК задержали их с поличным, когда представитель компании «СтройТехРазвитие» передал им 2,5 млн руб. в качестве «гонорара» за помощь в получении подряда на постройку здания школы. За покушение на мошенничество обвиняемые получили по три года колонии.
Похожее преступление вменялось бизнесменам Григорию Дыннику и Олегу Барану, которые, по версии обвинения, представлялись доверенными лицами высокопоставленных чиновников. Они вымогали у представителя компании «ГазСвязьСтрой» 7,5 млн руб. за помощь в заключении госконтракта и были задержаны с поличным. Лишение свободы на срок в 3,5 года каждому из них назначили в сентябре 2013 года.
Четвертый эпизод касается преследования бывшей сотрудницы Федеральной миграционной службы и двух ее знакомых, которые согласились за 3 млн руб. помочь представителю компании «Мирател» оформить временную регистрацию и разрешение на работу для 100 гастарбайтеров. Бизнесмен объяснял, что хотел нанять иностранцев для возведения логистического центра на трассе М-4 «Дон» в Подмосковье, рассказала РБК адвокат одной из осужденных Мария Габрилович. Задержанные при передаче денег в декабре 2013 года в итоге получили условные сроки от двух до трех лет. Одну из обвиняемых впоследствии оправдал Мосгорсуд.
Во всех случаях «бизнесменом» или «представителем коммерческой компании», который соглашался заплатить будущим обвиняемым, был в действительности один и тот же человек — агент оперативников ГУЭБиПК Вадим Алферов.
Он был задержан в декабре прошлого года вместе с полковником Соболем и еще одним оперативником Сергеем Абрамовым по делу о незаконной разработке Черенкова и Похилюка. Алферов признал вину в пособничестве превышению полномочий, пошел на сделку со следствием и 15 декабря был приговорен к 2,5 годам колонии. Именно он стал заявителем по новому делу, дав изобличающие показания, уточнили два источника РБК.
Все осужденные официально признаны потерпевшими по делу в отношении оперативников, уточнил один из источников РБК, знакомый с ходом расследования. При этом приговоры по их собственным делам в большинстве своем пока не отменены и остаются в силе; обвинения сняты лишь с одной потерпевшей из восьми. Остальные уже полностью отбыли назначенные судом наказания.
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