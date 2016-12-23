Под суд пойдут четыре жителя Самарской области за убийство двух своих приятелей

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6 декабря 2015 года четверо обвиняемых вместе с двумя знакомыми мужчинами и одной женщиной распивали спиртные напитки в одной из квартир дома в поселке Маяк Волжского района Самарской области.В какой-то момент между Курбоновым и одним из присутствующих мужчин произошла ссора, в ходе которой он стал наносить своему приятелю удары руками и ногами по голове. Потом и Журавлев нанес несколько ударов потерпевшему. Затем Курбонов договорился с Пушкаревым, Мещеряковым и Журавлевым совершить убийство мужчины, которому они уже причинили телесные повреждения и хозяину квартиры, который вступился за своего товарища.Курбонов позвонил своему знакомому Кильдюшову, который приехал к указанному дому на автомобиле, на котором были вывезены двое потерпевших на трассу, где в безлюдной местности обвиняемые причинили им множественные телесные повреждения руками, ногами и битой, а затем спрятали тела под строительным мусором.Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Самарский областной суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.