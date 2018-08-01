Под суд пойдет житель Отрадного за убийство щенка черенком лопаты во дворе многоквартирного дома
1 августа 2018 18:28
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По версии следствия, местный житель вечером 03.06.2018, находясь во дворе многоквартирного дома по ул. Нефтянников Отрадном, из хулиганских побуждений черенком лопаты нанес щенку по кличке Дина три удара по телу, от полученных повреждений животное скончалось на месте преступления.
Уголовное дело направлено в городской суд для рассмотрения по существу, передает пресс-служба облпрокуратуры.
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