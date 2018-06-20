«Победа» выиграла три суда с курившими на борту самолетов пассажирами, взыскав с них более 700 тыс. рублей за вынужденные посадки
20 июня 2018 23:04
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Речь идет о рейсах DP855 Москва — Гюмри от 21 сентября 2017 года, DP188 Махачкала — Москва от 15 августа 2017 года и DP189 Москва — Махачкала от 12 марта 2018 года.
В первом и третьем случаях самолеты вынужденно приземлялись в аэропорту Минеральных Вод, во втором случае — в Волгограде.
Отмечается, что при срабатывании детектора дыма во время полета самолет сажают в ближайшем доступном аэропорту. Если причиной инцидента оказывается курящий пассажир, его снимают с борта. Расходы за вынужденную посадку взыскиваются с нарушителя.
В апреле Леноблсуд отозвал иск «Победы» к пассажиру Марату Халилову, который закурил на борту самолета. В мае авиакомпания оспорила решение суда. По словам Халилова, он не курил в самолете в туалетной комнате, а зашел туда, когда там уже было кем-то накурено.
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