По требованию прокуратуры в Самарской области снижены темпы роста тарифов на воду и тепло
23 мая 2017 20:18
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По итогам проверки выявлены нарушения законодательства, в целях устранения которых в адрес министра внесено представление.
Приказом №290 от 08.11.2016 министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области предполагался рост тарифов ООО «Самарские коммунальные системы» для населения на питьевую воду с 01.07.2017 с 22,18 руб. за куб. метр до 23,43 руб. за куб.м. (без НДС), т.е. на 105,6 %, а также на водоотведение – с 11,36 до 12,55 руб. за куб.м., т.е. на 110,5 %.
По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования министерством проведено перерегулирование тарифов ООО «Самарские коммунальные системы» в период с 01.07.2017 по 01.07.2019 с изъятием из необходимой валовой выручки предполагаемого избыточного дохода от применения тарифов, установленных с 01.10.2016 во исполнение признанных незаконными приказов ФАС России, в совокупном размере 290 508 тыс. руб., из которых 134 413 тыс.руб. приходится на питьевую воду, и 156 095 тыс.руб. на водоотведение.
Принятие указанного решения позволило снизить запланированный рост тарифов в г.о. Самара у потребителей ООО «Самарские коммунальные системы» с 01.07.2017 на питьевую воду с 105,6% до 102,0% (с 23,43 руб. за куб.м до 22,63 руб. за куб.м (без НДС) и на водоотведение с 110,5% до 105,6% (с 12,55 руб. за куб.м. до 12,00 руб. за куб.м. без НДС) относительно действующих в настоящее время тарифов.
Также по результатам рассмотрения представления произведен пересмотр тарифов Филиала «Самарский» ПАО «Т плюс» на 2017 год.
В результате принятого решения с 01.07.2017 снижены запланированные темпы роста тарифов на тепловую энергию Филиала «Самарский» ПАО «Т плюс» с 104,3% до 103,5% (с 1141 руб/Гкал до 1133 руб/Гкал -горячая вода из тепловой сети), ОАО «ПТС» с 104,3% до 103,7% (с 1324 руб/Гкал до 1316 руб./Гкал), МУП «ЖЭС» с 104,3% до 104,0% (с 1763 руб/Гкал до 1758 руб./Гкал), а также тариф Филиала «Самарский» ПАО «Т плюс» на тепловую энергию для населения Автозаводского района г.о.Тольятти со 105 % до 104,2% (1232 руб/Гкал с до 1223 руб./Гкал горячая вода из тепловой сети), сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
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