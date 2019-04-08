По сообщению в СМИ об отравлении 8-летнего мальчика в санатории начата доследственная проверка

137

8 апреля 2019 года в сети Интернет появилась информация о том, что 4 апреля 2019 года 8-летний мальчик был доставлен из санатория «Волжанка» в больницу, с пищевым отравлением.В настоящее время ребенок находится в крайне тяжелом состоянии.По данному факту следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственная проверка, выясняются все обстоятельства происшествия.По результатам проверки будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.