По полтора года лишения свободы получили злоумышленники, укравшие ограждения и дорожные знаки с места работ «РКС-Самара»
30 июля 2018 14:51
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Не прошло и суток, как знаки, теперь уже четыре штуки, были вновь похищены. Благодаря оперативным действиям сотрудников службы безопасности РКС-Самара и правоохранительных органов, воров нашли быстро, в совершении кражи они признались. Незначительное, казалось бы, правонарушение обернулось реальными сроками.
Стоит отметить, что ограждения и дорожные знаки – важная составляющая безопасности аварийно-восстановительных работ. Без них подвергаются опасности как сотрудники «РКС-Самара», так и жители, которые по каким-либо причинам могут не заметить котлован и провалиться в него. Именно поэтому ресурсоснабжающая организация уделяет большое внимание наличию и состоянию ограждений,
совершенствует их.
«РКС-Самара» призывает самарцев обращать внимание на несанкционированное пользование ограждениями, на граждан без спецодежды, уносящих оборудование от места проведения земляных работ. Обо всех подозрительных случаях сообщайте, пожалуйста, по телефону диспетчерской службы (846) 334-75-12.
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