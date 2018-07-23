По подозрению в убийстве семилетней девочки в Самаре задержан сожитель ее матери
23 июля 2018 22:32
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20 июля, она гуляла со старшим братом. Брат вернулся домой один и рассказал, что потерял сестру из виду.
Девочку искали полицейские, волонтеры отряда "Лиза Алерт" и других общественных организаций.
Тело ребенка нашли 21 июля на заброшенной территории на пересечении улиц Карбышева и Блюхера. На теле обнаружены следы удушения.
СУ СК РФ по Самарской области возбудило уголовное дело по статье "Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии".
По подозрению в преступлении был задержан сожитель материи девочки - 64-летний гражданин Узбекистана. Известно, что он официально безработный и ранее не был судим. Мать убитой девочки работает дворником.
ГУ МВД по Самарской области ищет всех, кому может быть известно что-то, связанное с этим преступлением. Очевидцев просят обратиться в ближайший райотдел полиции или позвонить по телефонам: (846) 262-03-90, 262-03-99, 373-76-40, 102 или 02.
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