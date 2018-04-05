По иску прокуратуры суд взыскал с жителя Похвистнево 344 тысячи рублей за вырубку шести дубов

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В январе 2018 года житель района осужден Похвистневским районным судом по ч.3 ст. 260 УК РФ (повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений в особо крупном размере).После вступления приговора суда в законную силу межрайонной прокуратурой в защиту интересов Российской Федерации в лице министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области направлено исковое заявление к гражданину о возмещении ущерба окружающей природной среде, причинённого преступлением, в размере 344 тыс. рублей.Решением Похвистневского районного суда от 02.04.2018 иск прокурора удовлетворён в полном объёме.Решение суда в законную силу не вступило, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.