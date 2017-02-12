По иску прокуратуры, суд обязал мэрию Самары переселить женщину из аварийного жилья в благоустроенное
12 февраля 2017 16:08
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Установлено, что постановлением администрации Красноглинского района (от 01.08.1996) заявительница с семьей из 2 человек принята на учет в качестве нуждающейся в жилом помещении. Постановлением администрации Самары (от 09.08.2010) жилой дом в п. Управленческий, Березовый проезд, 8, признан аварийным (непригодным для проживания).
Вышеуказанный многоквартирный дом включен в муниципальную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, планируемый срок переселения был определен 31.08.2015.
В целях восстановления жилищных прав прокуратурой района в суд направлено исковое заявление об обязании администрации Самары предоставить семье заявительницы благоустроенное жилое помещение, соответствующее санитарным и техническим требованиям.
Решением суда (от 06.02.2017) заявленные требования прокурора удовлетворены в полном объеме, вопрос предоставления жилого помещения взят прокуратурой района на контроль, сообщает пресс-служба мэрии Самары.
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