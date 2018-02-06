По факту ДТП в Сергиевском районе, в результате которого погибли четыре человека, возбуждено уголовное дело

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Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что водитель автомашины «Ваз Приора», мужчина 1981 года рождения двигался со стороны города Уфа. По информации полицейских, в условиях снегопада и метели, водитель не справился с управлением и допустил столкновение с грузовой автомашиной «Volvo» в составе полуприцепа, под управлением водителя 1967 года рождения, двигавшейся во встречном направлении. В результате ДТП 4 пассажира автомашины «ВАЗ Приора» скончались на месте происшествия. Водитель автомашины «Ваз Приора» госпитализирован в медицинское учреждение.По статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» возбуждено уголовное дело в отношении предполагаемого виновника ДТП. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области