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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Племянника Тельмана Исмаилова арестовали на 2 месяца за похищение Авраама Руссо

20 сентября 2018 23:46
282
По данным следствия, преступление было совершено в интересах Исмаилова — для того чтобы бизнесмен получал доходы от концертной деятельности исполнителя.
По данным следствия, преступление было совершено в интересах предпринимателя, который хотел получать доход от концертной деятельности певца, передает life.ru.

Племянника экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова Заура Марданова арестовали на два месяца — до 17 ноября. Как сообщает телеграм-канал LIFE SHOT, Марданова обвиняют в похищении певца Авраама Руссо в 2004 году.

По данным следствия, преступление было совершено в интересах Исмаилова — для того чтобы бизнесмен получал доходы от концертной деятельности исполнителя.

В 2017 году сообщалось, что Тельман Исмаилов может быть причастен к покушению на певца Авраама Руссо, совершённом в 2006 году. Подробнее об этом читайте в материале Лайфа. 



Фото:    life.ru
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Комментарии



Закон
20 сентября 2018  23:46
По данным следствия, преступление было совершено в интересах Исмаилова — для того чтобы бизнесмен получал доходы от концертной деятельности исполнителя.
Племянника Тельмана Исмаилова арестовали на 2 месяца за похищение Авраама Руссо
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