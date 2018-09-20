Племянника Тельмана Исмаилова арестовали на 2 месяца за похищение Авраама Руссо
20 сентября 2018 23:46
282
Племянника экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова Заура Марданова арестовали на два месяца — до 17 ноября. Как сообщает телеграм-канал LIFE SHOT, Марданова обвиняют в похищении певца Авраама Руссо в 2004 году.
По данным следствия, преступление было совершено в интересах Исмаилова — для того чтобы бизнесмен получал доходы от концертной деятельности исполнителя.
В 2017 году сообщалось, что Тельман Исмаилов может быть причастен к покушению на певца Авраама Руссо, совершённом в 2006 году. Подробнее об этом читайте в материале Лайфа.
Фото: life.ru
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
20 сентября 2018 23:46
По данным следствия, преступление было совершено в интересах Исмаилова — для того чтобы бизнесмен получал доходы от концертной деятельности исполнителя. Закон
281
20 сентября 2018 17:38
Как отмечается, у мужчины не хватало времени и сил полоть грядки, поэтому на огороде образовались кусты запрещённого растения. Закон
248
20 сентября 2018 15:38
Вероятно, работавшие на ТОАЗ свидетели подвергались, а может и продолжают подвергаться давлению со стороны адвокатов подсудимых. Закон
240
19 сентября 2018 18:55
Следователи устанавливают другие возможные эпизоды преступной деятельности подозреваемого. Закон
249
19 сентября 2018 18:38
По устной договоренности с сотрудниками организации он вместе со своим знакомым должны были выполнить работы по доставке квартирных дверей. Закон
216
18 сентября 2018 16:08
В ходе "оперативного эксперимента" к подозреваемому, под видом исполнителя преступления был подведен сотрудник ЦПЭ ГУ МВД России по Самарской области. Закон
286
17 сентября 2018 19:09
Закон
346
Происшествия
20 сентября 2018 15:57
Она была госпитализирована. Происшествия
214
20 сентября 2018 15:47
Все пострадавшие были госпитализированы. Происшествия
186
20 сентября 2018 15:22
Забывчивая девушка сообщила, что скоро снова возвращается в Неаполь чтобы забрать деньги и свои вещи. Происшествия
200
Криминал
20 сентября 2018 14:02
Преступник сбежал от правоохранителей и объявлен в розыск. Криминал
662
20 сентября 2018 13:08
Она отправится в колонию на 8 месяцев. Криминал
184
20 сентября 2018 12:56
СК и полиция разбираются в причине гибели Криминал
277
Видео
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
434
14 сентября 2018 09:18
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике. Социум
15230
9 сентября 2018 10:53
Городу исполняется 432 года. Социум
490
5 сентября 2018 12:02
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка. В стране
682
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
739
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
1077
Фоторепортажи
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
654
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
745
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1729
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1217
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1338
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
1295
Мероприятия