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Пиарщики продолжают усиливать давление на суд по делу о хищениях на ПАО «Тольяттиазот»

4 июля 2018 15:11
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Тем временем нанятые скрывающимися за рубежом обвиняемыми пиарщики продолжают усиливать давление на российский суд, рассматривающий громкое уголовное дело, через размещение заказных материалов, порочащих следствие, прокуратуру и суд.
Пока в судебном процессе по делу о многомиллиардных хищениях на ПАО «Тольяттиазот», проходящем в Комсомольском суде Тольятти, объявлен перерыв до середины июля, сообщает samara.ru со ссылкой на Информационный портал "ТЛТгород.ру".

Тем временем нанятые скрывающимися за рубежом обвиняемыми пиарщики продолжают усиливать давление на российский суд, рассматривающий громкое уголовное дело, через размещение заказных материалов, порочащих следствие, прокуратуру и суд. Количество однотипных публикаций уже перевалило за сотню, к кампании также были привлечены «экономисты» и «политологи», наперебой обвиняющие правоохранительные органы в рейдерстве, сговоре с потерпевшими и прочих смертных грехах, ничего при этом не говоря о выведенных с ТОАЗа десятков миллиардов рублей.

Напомним, что в конце 2012 года правоохранительные органы обнаружили, что ТОАЗ продавал свою продукцию по заниженной цене швейцарскому офшору NitrochemDistribution AG, аффилированному с основными владельцами – Сергеем и Владимиром Махлаями.

Тот, в свою очередь, реализовывал ее по всему миру уже по рыночной цене. Эта часть прибыли никогда не возвращалась в Россию и оседала в карманах Махлаев и их швейцарских партнеров – Андреаса Циви и Беата Рупрехта-Ведемайера. Также руководство ТОАЗа и его швейцарских трейдеров подозревают в массовом выводе наиболее ликвидных активов из ПАО «Тольяттиазот» – в первую очередь, оборудования для производства метанола вместе с земельным участком, на котором оно расположено.

Всего за несколько миллионов рублей были проданы активы стоимостью примерно в 30 млрд рублей. Это делалось в ущерб интересам предприятия и втайне от остальных акционеров, но самое главное, что руководство продавало активы аффилированному лицу (ООО «Томет»), то есть, фактически, самим себе. Суммарный ущерб от действий руководства ТОАЗа, по оценкам следствия, превышает 80 млрд руб. Расследование дела находилось под личным контролем председателя СК РФ Александра Бастрыкина, а обвинительное заключение было утверждено заместителем генерального прокурора.

Основной владелец и экс-председатель совета директоров ТОАЗа Сергей Махлай – гражданин США, проживавший в разное время под именами Serge Makligh и George Mack. Его отец Владимир Махлай, совладелец и бывший «красный директор» ТОАЗа сбежал в Великобританию еще в 2005 году после выдвинутых против него в России обвинений в мошенничестве и неуплате налогов, однако на Туманном Альбионе он укрылся в статусе «жертвы политического преследования».

Андреас Циви и Беат Рупрехт-Ведемейер – граждане Швейцарии, известные своими сомнительными делами в разных регионах мира – от Африки до Восточной Европы. Несколько лет назад швейцарские правоохранительные органы признали их виновными в дачевзятки в размере $1,5 млн Мухаммеду Шукри Ганему, министру правительства Каддафи, впоследствии найденному мертвым в Дунае.

По швейцарским законам Рупрехт и Цивиотделались штрафом, ведь они заявили властям, что и понятия не имели, куда переводят деньги! Очевидно, в России они рассчитывали решить проблемы аналогичным образом, но правоохранительные и судебные органы заняли принципиальную позицию.

Предотвратить рассмотрение дела по существу скрывающимся за границей обвиняемым не удалось. С начала текущего года состоялось несколько судебных заседаний, в ходе которых были представлены подробные схемы вывода прибыли с предприятия, а целая армия адвокатов, нанятых обвиняемыми, все это время безуспешно пыталась тянуть время и сбить суд с толку игрой на публику и разнообразными демаршами. Напомним, что по заявленному гражданскому иску подсудимым придется вернуть заводу около 75 млрдрублей, чего им, конечно, очень не хочется.

Не хотят о выведенных с завода деньгах говорить и многочисленные адвокаты. Вместо этого на последнем слушании, состоявшемся 8 июня, адвокаты Московский и Тихомирова, дабы не допустить оглашения документов, обличающих их подзащитных, заявили отвод прокурора. Да и основание-то какое – совпадение его позиции с позицией потерпевших! Как будто бы защитники впервые оказались в суде и не в курсе, что и потерпевшие, и прокурор в рамках уголовного дела вообще-то находятся на стороне обвинения, и в совпадении их позиций ничего необычного нет.

Обычно так и бывает, как раз случаи обратного – редкие в юридической практике курьезы. На судью устроенное защитой шоу не произвело впечатления, и ходатайство об отводе прокурора было отклонено.

Но защита обвиняемых на этом не успокоилась и принялась изливать свое недовольство совпадением позиций защиты и потерпевших в однотипных заказных статьях на страницах онлайн-изданий типа «Можайск сегодня» и «Кострома 24». Поведение обвиняемых и их защитников все больше напоминает истерику, и говорит о полном отсутствии у них аргументов в пользу невиновности Махлаев и их подельников по существу предъявленных обвинений. А значит, в конце концов мы увидим по итогам процесса честный и справедливый вердикт.

По материалам "ТЛТгород.ру" 
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Комментарии



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