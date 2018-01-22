«Первый канал» проиграл суд по делу об использовании песни Виктора Цоя в рекламе передачи «Что? Где? Когда?»
22 января 2018 17:54
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Изначально «Музыкальное право» требовало оштрафовать телеканал на 3 млн руб., однако суд уменьшил эту сумму в десять раз и постановил отказать истцу в остальной части требований.
Иск «Музыкального права», которое владеет правами на песни Цоя, касался использования песни «Весна» в анонсе передачи «Что? Где? Когда?» весной прошлого года, сообщает РАПСИ. Истец утверждал, что «Первый канал» как организатор создания ролика должен был договориться с правообладателем.
Это был уже второй суд по подобному поводу. В ноябре 2016 года первую попытку засудить «Первый канал» «Музыкальное право» проиграло. Тогда арбитражный суд установил, что ролик является телепередачей, а «Первый канал» согласно Гражданскому кодексу вправе самостоятельно определять содержание своих программ и не обязан получать какие-либо разрешения.
Это не первый случай, когда «Музыкальное право» защищает свои права на песни Цоя. Так, например, в 2016 году компания, указывала, что композиции музыканта незаконно размещены в социальной сети «ВКонтакте». Роскомнадзор проверил их наличие и обнаружил, что все были удалены. В этой связи организация не стала блокировать соцсеть, хотя суд и принимал решение о соответствующих обеспечительных мерах.
В пресс-службе «Первого канала» РБК не прокомментировали иск компании «Музыкальное право».
Фото: tvcenter.ru
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