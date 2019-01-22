Пассажир, угрожавший захватить самолет "Аэрофлота", задержан

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"Им оказался ранее судимый за порчу имущества житель Сургута", - отметили в ведомстве.Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Против мужчины возбудили дело по статье "угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия".На месте работает усиленная следственно-оперативная группа.Сегодня в Ханты-Мансийске приземлился самолет "Аэрофлота", совершавший рейс SU1515 из Сургута в Москву.Причиной нештатной посадки стали требования одного из пассажиров. Мужчина был пьян и пытался прорваться в кабину пилотов, утверждая, что у него есть оружие.Мужчина требовал изменить маршрут, однако экипажу удалось убедить его сесть для дозаправки в Ханты-Мансийске.