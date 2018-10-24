Отец-алиментщик в Самаре пытался выйти «сухим из воды», давая ложные показания
24 октября 2018 12:31
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В отделе судебных приставов Октябрьского района г. Самары было возбуждено исполнительное производство в отношении гражданина П. за неуплату алиментов своим двум несовершеннолетним детям. Согласно исполнительному документу отец-алиментщик должен был выплачивать 1/6 части всех видов заработка на каждого ребенка, но мужчина задолжал им почти 75 тысяч рублей.
Судебные приставы-исполнители не раз вызывали гражданина П. на прием, однако мужчина все время уклонялся от явки. Принудительным приводом работниками Службы он был доставлен в отдел судебных приставов, где его предупредили о грозящей ему административной ответственности. Также были вынесены поставления об ограничении гражданина П. в специальном праве на право управления транспортными средствами и о временном ограничении в праве выезда за пределы Российской Федерации. Однако примененные меры не побудили мужчину к исправлению.
В суде отец-алиментщик дал показания, согласно которым он своим детям помогает и оказывает им материальную поддержку. Оценив ситуацию, суд назначил второе заседание, с целью привлечения бывшей жены гражданина П. Она пояснила, что никаких денежных средств от него не получала и помощь он ей в воспитании детей не оказывал. Судебным приставом-исполнителем были предоставлены документы, подтверждающие, что гражданин П. на протяжении долгого времени не производил выплат.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 20 часов обязательных работ.
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