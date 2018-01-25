Осуждён посредник в передаче взятки главе департамента градостроительства Самары Рубакову

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Прокуратурой Ленинского района Самары поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого по статье "Предложение посредничества во взяточничестве". Взятку он обещал передать руководителю департамента градостроительства Самары Сергею Рубакову.Как установлено в ходе судебного заседания, 26 апреля 2016 года мужчина. предложил фактическому руководителю ООО «Гидромеханизацию» свое участие в передаче взятки в виде денег на общую сумму 2 500 000 рублей должностному лицу – руководителю Департамента градостроительства Самары за выполнение действий, входящих в его служебные полномочия, а именно, оформлении необходимой документации для получения права собственности общества на земельный участок, расположенный по адресу: Самара, Красноглинский район, о. Песочный, база отдыха «Электрон», относящийся к земельным участкам лесного фонда, на что фактический руководитель ООО «Гидромеханизацию» согласился.25 июля 2016 года мужчина был задержан сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Самарской области в момент получения части незаконного вознаграждения в размере 1 750 000 рублей, предназначавшихся руководителю Департамента.Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал подсудимого виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима без дополнительных видов наказаний.Приговор суда в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.