Осужден бывший глава администрации поселка Мирный за злоупотребление должностными полномочиями

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Установлено, что в 2008 и 2011 годах Вдовин незаконно вынес два постановления о выделении жилых помещений двум гражданами, которые получили право на бессрочное владение и пользование указанным жилыми помещениями. Действиями Вдовина были нарушены права других граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.Приговором суда Вдовину назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.Фото pixabay.com