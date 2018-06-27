Основной фигурант «кокаинового дела» попросил суд Берлина не выдавать его Москве
27 июня 2018 20:47
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Суд Берлина должен в ближайшее время рассмотреть вопрос об экстрадиции Ковальчука в Россию, дата слушаний пока не назначена. Запрос на экстрадицию российская Генпрокуратура направила в Германию еще 29 марта, он подписан заместителем генерального прокурора Николаем Винниченко, следует из документов немецкого суда.
«Господин Ковальчук готов к уголовному преследованию в немецком суде, поскольку только он может исходить из принципа справедливого судебного разбирательства», — говорится в письме в суд за подписью немецкого адвоката Александра Гамбурга. Уголовный кодекс ФРГ преследует незаконное распространение наркотиков даже за пределами страны, поэтому процесс по делу Ковальчука теоретически возможен в Германии, отмечает защитник.
Обвиняемый «очень заинтересован в справедливом расследовании», но «расплывчатые и неконкретные» доводы России в пользу его экстрадиции дают основания полагать, что дело в отношении Ковальчука «сконструировано», а о «реальных причинах столь желанной экстрадиции» Россия умалчивает, говорится в письме адвоката.
В России Ковальчуку может грозить пожизненное заключение, указывает его защита. По немецкому законодательству экстрадиция в таких случаях невозможна. Исключение — ситуация, когда в стране, куда выдают предполагаемого преступника, практикуется замена пожизненного срока на лишение свободы в пределах 20 лет. Но в России пожизненно осужденного, согласно УК, могут выпустить условно-досрочно не раньше, чем он отбудет 25 лет в колонии, причем на практике этого еще никогда не происходило, отмечает адвокат Гамбург.
Другой довод против экстрадиции Ковальчука — «катастрофические» условия в российских СИЗО, заявляет защита.
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Материалы, которыми российская сторона обосновывает причастность Ковальчука к преступлениям, неконкретны, настаивает Гамбург. МВД утверждает, что Ковальчук не позднее 15 июля 2016 года на территории Латинской Америки приобрел у неустановленных лиц 362 кг кокаина; то есть в качестве места преступления указан целый континент, а в качестве времени — бесконечный период до указанной даты, указал адвокат. А паспорта Ковальчука, по его словам, доказывают, что он не въезжал ни в одну из латиноамериканских стран незадолго до 15 июля 2016 года или вскоре после этой даты.
Свои возражения на прошение России об экстрадиции ранее направлял в суд и Ковальчук; в распоряжении РБК есть его письмо. В нем обвиняемый критикует версию следствия, согласно которой он «бросил чемоданы с наркотиками на сумму несколько десятков миллионов долларов без присмотра, на совершенно незнакомых людей, на целых полтора года».
«Из материалов дела следует, что я создал «устойчивый канал поставки наркотиков» из Аргентины в Россию, Европу и другие страны. Следствием совершенно не установлено, где, у кого, как и на какие средства я приобретал наркотики, а также не установлено, кому, где и как я их сбывал или собирался сбывать! Неизвестно, каким образом я переправлял наркотики из Аргентины в Россию, Европу и другие страны, минуя таможенные досмотры и специальные контроли аэропортов. Следствие не может установить, как и через какие каналы наркотики поставлялись в Аргентину», — написал Ковальчук.
По версии следствия, Ковальчук являлся организатором поставки кокаина из Аргентины. Задержанные в России фигуранты дела Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов после задержания в рамках сотрудничества со следствием около двух дней уговаривали Андрея Ковальчука приехать в Россию из Германии, писал ранее РБК.
«У нас по ходу совместной операции, которая проходила более года, сложилось впечатление, что Ковальчук — это большой мистификатор и он своим подельникам, своим сообщникам вешал такую лапшу на уши, и продолжает это делать сейчас», — рассказывал экс-посол России в Аргентине Виктор Коронелли.
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