Оштрафовали «коллекторов» почти на полтора миллиона рублей
21 января 2019 16:16
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Должностными лицами Службы они были привлечены к административной ответственности за нарушение спокойствия и прав граждан, в результате чего оштрафованы на сумму 1,3 миллиона рублей.
За 12 месяцев 2018 года в отдел ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности Управления поступило 913 обращения от граждан.
Жители области сообщали о нарушении юридическими лицами требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». «Коллекторы» были чересчур настойчивы в своих звонках, сообщениях и визитах.
Судами г. Самары и Самарской области рассмотрено 51 административный протокол. Юридические лица привлечены к ответственности с назначением наказания в виде административного штрафа в размере от 20 до 55 тысяч рублей. Всего в этом году «коллекторы» были оштрафованы на 1,3 миллиона рублей.
Управление ФССП России по Самарской области напоминает. Непосредственное взаимодействие с должником (личные встречи, телефонные переговоры) допускается:
– в рабочие дни с 8 до 22 часов, в выходные и нерабочие праздничные дни с 9 до 20 часов по местному времени;
– не более одной личной встречи в неделю;
– не более одних телефонных переговоров в сутки;
– не более двух телефонных переговоров в неделю;
– не более восьми телефонных переговоров в месяц.
Направление смс-уведомлений, телеграфных, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, возможно:
– в рабочие дни в период с 8 до 22 часов, в выходные и нерабочие праздничные дни в период с 9 до 20 часов по местному времени;
– не более двух раз в сутки;
– не более четырех раз в неделю;
– не более шестнадцати раз в месяц.
Если вам стало известно о нарушении действующего законодательства со стороны лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности, вы можете сообщить об этом в УФССП России по Самарской области в отдел по ведению государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих взыскание просроченных задолженностей. Он располагается по адресу: г. Самара, ул. Урицкого, д. 17, т. 8 (846) 266-62-35, передает пресс-служба УФССП России по Самарской области.
Фото: пресс-служба УФССП России по Самарской области
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