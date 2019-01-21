Оштрафовали «коллекторов» почти на полтора миллиона рублей

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Должностными лицами Службы они были привлечены к административной ответственности за нарушение спокойствия и прав граждан, в результате чего оштрафованы на сумму 1,3 миллиона рублей.За 12 месяцев 2018 года в отдел ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности Управления поступило 913 обращения от граждан.Жители области сообщали о нарушении юридическими лицами требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». «Коллекторы» были чересчур настойчивы в своих звонках, сообщениях и визитах.Судами г. Самары и Самарской области рассмотрено 51 административный протокол. Юридические лица привлечены к ответственности с назначением наказания в виде административного штрафа в размере от 20 до 55 тысяч рублей. Всего в этом году «коллекторы» были оштрафованы на 1,3 миллиона рублей.Управление ФССП России по Самарской области напоминает. Непосредственное взаимодействие с должником (личные встречи, телефонные переговоры) допускается:– в рабочие дни с 8 до 22 часов, в выходные и нерабочие праздничные дни с 9 до 20 часов по местному времени;– не более одной личной встречи в неделю;– не более одних телефонных переговоров в сутки;– не более двух телефонных переговоров в неделю;– не более восьми телефонных переговоров в месяц.Направление смс-уведомлений, телеграфных, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, возможно:– в рабочие дни в период с 8 до 22 часов, в выходные и нерабочие праздничные дни в период с 9 до 20 часов по местному времени;– не более двух раз в сутки;– не более четырех раз в неделю;– не более шестнадцати раз в месяц.Если вам стало известно о нарушении действующего законодательства со стороны лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности, вы можете сообщить об этом в УФССП России по Самарской области в отдел по ведению государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих взыскание просроченных задолженностей. Он располагается по адресу: г. Самара, ул. Урицкого, д. 17, т. 8 (846) 266-62-35, передает пресс-служба УФССП России по Самарской области.Фото: пресс-служба УФССП России по Самарской области